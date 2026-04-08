Еврокомиссия «потеряла» на Украине своих экспертов по оценке состояния «Дружбы»

Еврокомиссия (ЕК) не располагает данными о местонахождении экспертов Евросоюза, которые отправились на Украину для оценки состояния нефтепровода «Дружба». Об этом заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен, слова которой приводит РИА Новости.

По ее словам, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направляли президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором сообщали о готовности группы экспертов начать осмотр «Дружбы», но ответа так и не получили.

«У меня нет информации о маршруте этой миссии, я не могу сказать, где она находится сейчас», — сказала Итконен.

31 марта портал Euractiv писал, что решение Киева не допускать миссию Евросоюза к инспектированию трубопровода «Дружба», по которому нефть из России поступает в Венгрию и Словакию, вызвало разногласия и разочарование внутри политического объединения.

По информации портала, специальная группа, координируемая Еврокомиссией, уже несколько недель находится на Украине, ожидая доступа к трубопроводу. Однако разрешения на инспекцию Киев не предоставляет.

Ранее Венгрия призвала Зеленского и ЕК прекратить «театр» вокруг газопровода «Дружба».