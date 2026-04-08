Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Еврокомиссия «потеряла» на Украине своих экспертов по оценке состояния «Дружбы»

Еврокомиссия: местонахождение экспертов ЕС по «Дружбе» неизвестно
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия (ЕК) не располагает данными о местонахождении экспертов Евросоюза, которые отправились на Украину для оценки состояния нефтепровода «Дружба». Об этом заявила представитель ЕК Анна-Каиса Итконен, слова которой приводит РИА Новости.

По ее словам, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта направляли президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо, в котором сообщали о готовности группы экспертов начать осмотр «Дружбы», но ответа так и не получили.

«У меня нет информации о маршруте этой миссии, я не могу сказать, где она находится сейчас», — сказала Итконен.

31 марта портал Euractiv писал, что решение Киева не допускать миссию Евросоюза к инспектированию трубопровода «Дружба», по которому нефть из России поступает в Венгрию и Словакию, вызвало разногласия и разочарование внутри политического объединения.

По информации портала, специальная группа, координируемая Еврокомиссией, уже несколько недель находится на Украине, ожидая доступа к трубопроводу. Однако разрешения на инспекцию Киев не предоставляет.

Ранее Венгрия призвала Зеленского и ЕК прекратить «театр» вокруг газопровода «Дружба».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!