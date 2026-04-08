Захарова предложила генсеку ООН адресовать его слова о страданиях мирного населения Киеву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о недопустимости причинения страданий гражданскому населению.

Дипломат процитировала генсека, который сказал, что никакие военные цели не могут оправдать разрушение гражданской инфраструктуры и страдания мирного населения.

В ответ Захарова задалась вопросом, распространяется ли эта позиция на все стороны конфликтов, включая действия Киева, ситуацию в секторе Газа, а также военные операции стран НАТО в предыдущие годы «от бомбардировок Белграда до расчленения Ливии».

«Это же не только про США и Иран, да? Это и про Зеленского, который не может, с точки зрения генсека ООН, никакими военными целями оправдывать теракты против мирных жителей — мы правильно поняли?» — написала она.

В конце января Гуттериш заявил, что секретариат ООН сделал вывод, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. По его словам, юридический департамент организации после «очень внимательного изучения» решил, что принцип самоопределения народов не может применяться в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять это утверждение генсек ООН не стал.

Ранее Медведев раскритиковал позицию генсека ООН по Крыму.