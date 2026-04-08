Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Захарова предложила генсеку ООН адресовать его слова о страданиях мирного населения Киеву

Станислав Красильников/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление генсека ООН Антониу Гутерриша о недопустимости причинения страданий гражданскому населению.

Дипломат процитировала генсека, который сказал, что никакие военные цели не могут оправдать разрушение гражданской инфраструктуры и страдания мирного населения.

В ответ Захарова задалась вопросом, распространяется ли эта позиция на все стороны конфликтов, включая действия Киева, ситуацию в секторе Газа, а также военные операции стран НАТО в предыдущие годы «от бомбардировок Белграда до расчленения Ливии».

«Это же не только про США и Иран, да? Это и про Зеленского, который не может, с точки зрения генсека ООН, никакими военными целями оправдывать теракты против мирных жителей — мы правильно поняли?» — написала она.

В конце января Гуттериш заявил, что секретариат ООН сделал вывод, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с Крымом и Донбассом. По его словам, юридический департамент организации после «очень внимательного изучения» решил, что принцип самоопределения народов не может применяться в ситуации с Крымом и Донбассом. Пояснять это утверждение генсек ООН не стал.

Ранее Медведев раскритиковал позицию генсека ООН по Крыму.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!