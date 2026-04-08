Россия не намерена извиняться за вето в Совбезе ООН по Ормузскому проливу

Небензя: Россия не будет извиняться за вето в Совбезе ООН по Ормузскому проливу

Постпред России в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза обратился к коллеге из Соединенных Штатов. Дипломат заявил, что тот не услышит от России извинений за вето на проект резолюции по Ормузскому проливу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Господин посол, вы не услышите от нас каких-то извинений», — сказал Небензя американскому постпреду Майку Уолтцу.

3 апреля Россия, Китай и Франция фактически сорвали попытку арабских стран добиться от Совета Безопасности ООН разрешения на военные действия против Ирана с целью возобновления работы Ормузского пролива.

Отмечается, что КНР, РФ и Франция входят в число пяти постоянных членов Совета, обладающих правом вето. По словам дипломатов, разногласия по поводу резолюции возникли и среди 10 непостоянных членов. Эксперты при этом отметили, что усилия Бахрейна в Совбезе ООН носят скорее символический, чем прагматический характер, так как вооруженные силы большинства стран Персидского залива относительно невелики и сильно зависят от поддержки США.

