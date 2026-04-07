«Вопиющий акт бесчеловечности». ВСУ обстреляли школу в Запорожской области

В Запорожской области после атаки ВСУ на школу в селе Великая Знаменка пострадали 10 человек — семь детей и трое взрослых, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. Погиб первый замглавы администрации округа Александр Резниченко, были обстреляны медики, эвакуировать детей в больницу удалось военным. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины атаковали в Запорожской области общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

«Пострадали десять человек: семеро детей и трое взрослых. Один человек погиб — наш коллега Александр Олегович Резниченко, первый заместитель главы администрации округа», — написал он.

По информации медиков, состояние учительницы, которая получила тяжелые травмы, удалось стабилизировать.

Еще двое детей находятся в сильном стрессе.

По данным «Запорожского агентства новостей», автомобили скорой помощи, которые выехали к пострадавшим, также подверглись атаке. Эвакуировать детей в больницу удалось военнослужащим.

Погибший Александр Резниченко помогал вывозить школьников с места происшествия, сообщил депутат регионального заксобрания Степан Кувачев.

«Как депутат, закрепленный за этим районом, я лично знал его — мы вместе решали вопросы и проблемы жителей. Он был не только ответственным административным лицом, но и молодым отцом 1984 года рождения, у него осталось двое детей. Его гибель — огромная, невосполнимая утрата для всего района и Запорожской области», — отметил депутат.

Со ссылкой на пресс-службу правительства Запорожской области ТАСС сообщает, что атака на школу в общей сложности продолжалась более пяти часов. При этом ВСУ «целенаправленно били по спасателям, скорой и мирным жителям, которые пытались помочь детям».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

«Следствием проведен осмотр места происшествия. Зафиксированы разрушения объектов, изъяты предметы, имеющие значение для расследования. В ближайшее время по ним будут назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к совершению этого преступления», — отметили в СК РФ.

Как власти России отреагировали на обстрел

В интервью ТАСС случившееся прокомментировал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, покушаясь на жизни детей, украинские власти «переступают красные линии, обозначенные в нормах международного гуманитарного права». В этой ситуации, по мнению Мирошника, у России не остается другого выбора, кроме продолжения военных действий и личного преследования как тех, кто отдает преступные приказы, так и тех, кто их исполняет. Атаку на школу он оценил как «тяжкое военное преступление».

Схожее мнение выразил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Произошел вопиющий акт терроризма и бесчеловечности, где целью стали дети. Это чистый террор против нашего будущего, запугивание мирных жителей. За каждым таким ударом последует справедливое возмездие», — написал он.

Трагическое происшествие осудил председатель региональной Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев, указавший на «безальтернативность специальной военной операции» в такой ситуации.

«Мы ожидаем, конечно же, расплаты за такие преступления. Дети всегда были и остаются самой главной ценностью. И попытки убивать их, причинять физический вред — указывают не только на всю опасность киевского режима, но и на его полное пренебрежение всякими международными нормами», — сказал он.

Зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил, что «многочисленные примеры варварских ударов ВСУ по врачам, скорым, ремонтникам и детям в Запорожье, на Херсонщине, в ЛНР и ДНР» свидетельствуют о «погружении киевского режима в прямой террор».

По словам сенатора, атаки прекратятся «только с победным окончанием СВО и сменой режима» на Украине.