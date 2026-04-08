Украина отозвала своего консула в Доминикане из-за откровенных фото

МИД Украины отозвал почетного консула в Доминиканской Республике Викторию Якимову из-за откровенных снимков. Об том сообщает агентство «Укринформ».

По его данным, фото бывшей модели, на которых она принимает откровенные позы, вызвали общественное осуждение. МИД пообещал ужесточить нормативы и проверить и все почетные консульства, чтобы впоследствии принять решения о целесообразности их дальнейшей работы.

В феврале «Укрпочта» попала в скандал со школьницами в откровенных нарядах на фоне раскрытия новой партии документов по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Почтовая служба Украины в честь Дня всех влюбленных опубликовала фотографии, которые вызвали возмущение в социальных сетях.

В самой компании заявили, что соответствующий проект основан на ностальгии по школьным годам, однако в результате скандала «Укрпочта» удалила одну из публикаций, на которой была запечатлена школьница в мини-юбке.

Ранее Зеленский перепостил видео OnlyFans-модели с Украины.