В России ожидают доллар по 75 рублей

С учетом текущей конъюнктуры курс доллара до лета опустится до 75 рублей. Об этом «Газете.Ru» заявил инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Три кита» устойчивости рубля — слабый спрос на иностранную валюту и ее комфортное предложение в России, а также высокая ключевая ставка, подчеркнул Бахтин.

«Первый и третий факторы связаны — на фоне длительного периода высоких ставок экономика пошла на охлаждение. По данным Минэкономразвития, за январь-февраль ВВП России снизился на 1,8% в годовом выражении. Темпы розничных продаж в феврале замедлились до минимумов за последние три года. Естественно, что спрос на импорт тоже ослаблен, как соответственно и востребованность зарубежных валют. Предложение валюты вместе с тем было комфортным даже при существенно более низких ценах на нефть, а теперь рынок ожидает роста предложения валюты», — отметил Бахтин.

По его словам, тем более, что Минфин ушел с валютного рынка до 1 июля с валютного рынка, и это повысит корреляцию курса рубля с ценами на нефть. То есть волатильность курса рубля может возрасти, пояснил инвестстратег. По его мнению, сдерживать укрепление рубля может курс на снижение ключевой ставки, который будет поддержан в апреле сокращением на 50 базисных пунктов, до 14,5%. Другие факторы против рубля — высокие бюджетные расходы, активизация сезонного спроса перед летним сезоном, заключил Бахтин.

По данным Investing.com, 7 апреля доллар стоил более 78,6 рубля.

