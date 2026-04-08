В ОАЭ произошел пожар на комплексе по переработке газа

На комплексе по переработке газа Хабшан в Абу-Даби (ОАЭ) произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе эмирата, передает ТАСС.

«Специальные службы занимаются тушением возникшего пожара и ликвидацией его последствий на газоперерабатывающем заводе Хабшан», — говорится в сообщении.

О причинах возгорания, а также о возможном ущербе и пострадавших в результате распространения огня в настоящее время не сообщается.

7 апреля одно из крупнейших в мире производств полифенолов встало после иранского удара. По данным властей Объединенных Арабских Эмиратов, военным удалось сбить несколько воздушных целей, однако обломки упали на территорию предприятия близ Абу-Даби, что и привело к возгораниям.

До этого в МИД России анонсировали совместную с ОАЭ работу по урегулированию на Ближнем Востоке. Россия и Объединенные Арабские Эмираты намерены вести совместную работу на основе международного права, учитывая законные интересы государств региона.

Ранее в ОАЭ при перехвате БПЛА пострадала россиянка.

 
