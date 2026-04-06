NASA показало кадры обратной стороны Луны

НАСА опубликовало снимки, сделанные экипажем корабля «Орион» в ходе миссии «Артемида-2».

Астронавты Рид Вайсман, Кристина Кук, Виктор Гловер и Джереми Хансен сделали несколько селфи и сфотографировали поверхность Луны, в том числе обратную сторону спутника. На снимках можно увидеть, как Земля садится за лунный горизонт, а также солнечное затмение, когда Луна полностью закрыла собой Солнце.

«Это по-прежнему кажется нереальным. Солнце скрылось за Луной, но корона по-прежнему видна: она яркая и образует ореол почти вокруг всей Луны», — поделился Гловер.

Ракета-носитель с кораблем «Орион» стартовала с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди 1 апреля в 18:35 по местному времени (1:35 мск 2 апреля). 7 апреля экипаж удалился от Земли на расстояние 406 771 км, установив новый рекорд по дальности полета человека в космосе, и начал обратный путь домой.

Приводнение запланировано на 11 апреля.

 
