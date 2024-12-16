8 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

8 апреля празднуют День российской анимации — отличный повод пересмотреть любимые мультфильмы. Поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники военкоматов и нейрохирурги. У православных христиан наступила Великая среда — третий день Страстной недели. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 8 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Что отмечают в России и в мире 8 апреля

* День российской анимации

8 апреля 1912 года впервые был представлен кукольный мультфильм «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». Режиссер и энтомолог Владислав Старевич снял историю о любви жука-усача и жучихи с помощью покадровой анимации — технологии, которую он изобрел самостоятельно, используя восковых кукол и микроскоп. Фильм длился 10 минут и произвел фурор.

С тех пор российская мультипликация прошла путь от первых экспериментов до всемирно известных проектов. В 2022 году президент России подписал указ о праздновании 8 апреля Дня российской анимации.

* Дeнь coтpудникoв вoeнныx кoмиccapиaтoв

Дата приурочена к подписанию в 1918 году декрета Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам». Военкоматы обеспечивают учет военнообязанных, организуют призыв и выполняют задачи мобилизации. В профессиональный праздник отличившихся сотрудников отмечают ведомственными наградами и премиями.

* ​Международный день цыган

8 апреля 1971 года в Лондоне собрался первый Всемирный цыганский конгресс, где представители 30 стран провозгласили себя единой нетерриториальной нацией. Тогда же были утверждены национальные символы: флаг с синей (небо) и зеленой (земля) полосами и красным колесом в центре, а также гимн «Джелем, джелем» на основе народной песни, который может исполняться в разных вариациях.

* Международный день нейрохирурга

Сегодня профессиональный праздник отмечают врачи, занимающиеся оперативным лечением заболеваний центральной и периферической нервной системы. Нейрохирургия требует предельной точности — цена ошибки здесь особенно высока. Специалисты этого профиля спасают пациентов с травмами, опухолями мозга, инсультами и другими тяжелыми патологиями.

* Международный день фэншуй

Фэншуй (дословно «ветер-вода») — древнекитайское учение, которому более трех тысяч лет. Его цель — гармонизировать потоки энергии ци так, чтобы в доме были здоровье, удача и богатство. Китайский «отец фэншуй» Ян Юнь, живший в IX веке, систематизировал эти знания. Хотя точная дата его рождения неизвестна, поклонники выбрали 8 апреля как символический день практики.

В Китае к фэншуй относятся серьезно: например, девелоперы нанимают консультантов при проектировании зданий. Если окна выходят на «неправильную» сторону (например, на Т-образный перекресток — «отравленная стрела»), квартиры продают со скидкой до 15–20%.

* День рождения пожарной лестницы

В 1766 году англичанин Джон Белл получил патент на первое в мире изделие под названием «пожарная лестница» длиной почти 10 метров. С тех пор конструкция совершенствовалась. В России первая механическая выдвижная лестница для тушения пожаров появилась в 1777 году. Ее создателем стал кузнец Петр Дальгрен, сумевший реализовать по-настоящему смелую инженерную идею. Лестница выдвигалась до невиданной в то время высоты — целых 20 метров, что позволяло добраться до уровня шестого этажа. За эту разработку Российская академия наук наградила изобретателя медалью.

* Международный день рисования птиц

Праздник появился в Великобритании в 1943 году благодаря семилетней Дори Купер. Чтобы отвлечь раненого дядю, находившегося в госпитале, от грустных мыслей, она попросила его нарисовать птичку. Затем и другие раненые солдаты стали рисовать для девочки птиц. В 1946 году Дори погибла, и на похоронах ее гроб украсили рисунками птиц из госпиталя. В честь маленькой англичанки и возникла эта трогательная дата. Сегодня можно нарисовать птицу и подарить рисунок другому человеку, чтобы разделить с ним радость.

Веселые праздники 8 апреля • Праздник куража. Слово «кураж» происходит от французского courage — «смелость». Смысл праздника — напомнить, как важно уметь преодолевать страх, идти против течения и совершать поступки, требующие внутренней силы. • День сброса зимней шкурки. Сегодня можно окончательно попрощаться с холодами до следующей зимы. В этот день принято убирать тяжелую зимнюю одежду в шкаф, символически «сбрасывая шкурку».

Что отмечают в разных странах 8 апреля

Хана Мацури — Япония. Этот цветочный фестиваль посвящен рождению принца Сиддхартхи Гаутамы (Будды). По легенде, он появился на свет в саду Лумбини, и с небес пролился сладкий дождь. В храмах сооружают небольшие павильоны, украшенные цветами, внутри ставят фигурку новорожденного Будды. Посетители поливают ее сладким чаем из гортензии «аматя» — этот обряд символизирует очищение.

День «Наше все» — США. Этот неофициальный праздник с философским подтекстом напоминает о том, как важно уметь благодарить за то, что имеешь. Это повод задуматься о своем отношении к близким людям, к окружающим и к миру в целом.

Религиозные праздники 8 апреля

Великая среда Страстной седмицы

Сегодня отмечается Великая среда, третий день Страстной седмицы, которая в 2026 году приходится на 6 — 11 апреля . В этот день Церковь вспоминает два евангельских события:

* Покаяние грешницы, которая омыла ноги Христа драгоценным миром и отерла своими волосами.

* Предательство Иуды, который пошел к первосвященникам и согласился выдать Учителя за 30 сребреников.

В Великую среду в храмах в последний раз читается молитва с земными поклонами («Господи и Владыко живота моего»). До Пасхи земные поклоны отменяются. Также в среду верующие стараются исповедаться, чтобы встретить Чистый четверг (9 апреля) с чистой душой. Некоторые уже в среду начинают готовиться к Пасхе — красить яйца и печь куличи.

Собор Архангела Гавриила

Собор Архангела Гавриила празднуют на следующий день после Благовещения, которое отмечалось 7 апреля.

В этот день верующие вспоминают Архангела Гавриила — именно он явился Деве Марии и сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою». Праздник установлен в IV веке в Константинополе. Архангел Гавриил считается покровителем дипломатов, педагогов, художников и всех, кто ищет добрых вестей. На иконах его изображают с лилией (символом чистоты), пальмовой ветвью (символом мира) или зеркалом из яшмы (промысл Божий).

Картина с изображением ангела Гавриила, приходящего к Марии (Благовещение, Салезианская церковь, Вена)

Песах у иудеев

Сегодня седьмой день праздника Песах (еврейская Пасха), который также называют «Швии шель Песах». В Израиле это последний день празднования, его проводят в торжественных молитвах. В еврейских диаспорах разных стран праздник продолжается до вечера 9 апреля.

Седьмой день Песаха связан с ключевым событием Исхода — переходом через Красное (Чермное) море. По преданию, в этот день воды моря расступились перед евреями и сомкнулись за ними, навсегда избавив их от преследования армии фараона. В память об этом чуде в синагогах читают отрывки из Торы, включающие «Песнь моря».

Народные праздники 8 апреля

Гавриил Благовест

В народной традиции этот день называли Гавриил Благовест — в честь Архангела Гавриила. Считалось, что сегодня весна окончательно побеждает зиму. Однако работа в поле или огороде строго запрещалась: «Что на Гавриила родится — уродливо и некрасиво». Было принято заниматься домашними делами, ходить в гости или просто отдыхать.

Женщины в это день заканчивали прясть — после Гавриила пряжа «не впрок», потому что наступала пора тепла и начиналась посевная. В южных губерниях по черемухе определяли срок посадки раннего картофеля: если черемуха к 8 апреля зазеленела — пора сажать.

Именины 8 апреля

* Василий;

* Гавриил;

* Ибрагим;

* Степан;

* Алла;

* Анна;

* Лариса;

* Прасковья.

Приметы: что можно и что нельзя делать 8 апреля

* Приметы о погоде

Капель с крыш — скоро оттепель и начало полевых работ.

Туман на рассвете — лето будет дождливым.

Почки на деревьях уже набухли — жди жаркого июля.

Светлый, ясный восход предвещает скорое наступление тепла.

Что можно делать 8 апреля

* Умываться дождевой водой — это добавит красоты и здоровья.

* Надевать новую одежду — к благополучию. Если нет новой, можно ограничиться чистым нижним бельем.

* Заплести волосы (девушкам) — распущенные волосы в этот день считались плохой приметой.

Что нельзя делать 8 апреля

* Жаловаться на судьбу и жадничать — это может навлечь беду и нищету.

* Выбрасывать остатки еды — к голоду. Их лучше отдать животным.

* Одалживать деньги, муку, сахар или соль — к финансовым потерям или проблемам в семье.

* Вытирать стол бумажными салфетками — это может разозлить домового и привести к ссорам.

* Носить старую или грязную одежду — к болезням и неудачам.

* Обижать и прогонять животных — зло вернется к вам.

* Заниматься рукоделием — работа не будет спориться, а вещи получатся недолговечными.

Лунный календарь 8 апреля

Фаза Луны: убывающая Луна, 21-й лунный день.

Луна в знаках Стрелец и Козерог.

Это день храбрости, благородства и избавления от болезней. Энергетика суток придает решительность, уверенность в себе. Люди ощущают внутренний подъем и готовность действовать смело.

День связан с щедростью и добровольной жертвенностью. Благотворительность, помощь нуждающимся, бескорыстные поступки — все это сегодня уместно. В этот период людям свойственны честность и открытость. Нельзя врать или что-то скрывать — ложь обязательно раскроется, причем в невыгодном для вас свете.

Мужчины сегодня способны на рыцарские поступки и красивые жесты — это время благородных состязаний и донкихотства.

8 апреля родились люди под знаком зодиака Овен, который относится к огненной стихии.

Какие исторические события произошли 8 апреля

* 1158 год — князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире, который стал духовным символом Северо-Восточной Руси и памятником белокаменного зодчества.

* 1513 год — испанский мореплаватель Хуан Понсе де Леон объявил Флориду владением Испании, положив начало европейской колонизации региона.

* 1782 год — Екатерина II издала указ о создании народных школ по всей России.

* 1820 год — крестьянин Йоргос Кентротас на греческом острове Милос случайно нашел статую, которая сегодня известна как Венера Милосская.

* 1830 год — Мексика официально запретила американцам переселяться в Техас — шаг, который в перспективе стал одной из причин последующей Техасской революции.

* 1911 год — голландский физик Хейке Камерлинг-Оннес открыл явление сверхпроводимости, охлаждая ртуть до температуры жидкого гелия.

* 1918 год — в советской России на смену триколору пришел красный флаг.

* 1944 год — началась Крымская операция Красной армии, в ходе которой полуостров был освобожден от немецко-румынской оккупации.

* 1966 год — Леонид Брежнев был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС — началась эпоха, которую позже назовут «застоем».

* 1986 год — генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка».

* 1990 год — на канале ABC стартовал культовый сериал «Твин Пикс», изменивший представление о телевидении и о том, каким может быть детектив.

* 1994 год — найдено тело Курта Кобейна, фронтмена Nirvana. Его самоубийство ознаменовало конец гранж-эпохи.

Кто родился 8 апреля

* В 1692 году родился Джузеппе Тартини — итальянский скрипач и композитор, автор мистической «Трели дьявола».

* В 1764 году родился Николай Резанов — русский дипломат, один из основателей Российско-американской компании и инициатор первой русской кругосветной экспедиции.

* В 1892 году родилась Мэри Пикфорд — звезда немого кино, одна из основательниц студии United Artists, обладательница «Оскара».

* В 1913 году родился Александр Менакер — советский актер театра и кино, артист эстрады, режиссер, отец актера Андрея Миронова.

* В 1938 году родился Кофи Аннан — 7-й Генеральный секретарь ООН, возглавлявший Организацию с 1997 по 2006 год.

* В 1964 году родился Никита Михайловский — российский актер, художник, звезда фильма «Вам и не снилось...».

* В 1968 году родилась Татьяна Проценко — советская и российская актриса, исполнительница роли Мальвины в фильме «Приключения Буратино».

Кто скончался 8 апреля • В 1973 году умер Пабло Пикассо — испанский художник, скульптор, график, керамист и дизайнер.

• В 1984 году умер Петр Капица — советский физик, Нобелевский лауреат.

• В 2008 году умерла Надежда Румянцева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.

• В 2013 году умерла Маргарет Тэтчер — английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979-1990).

Кто отмечает дни рождения 8 апреля

* 73 года исполняется Елене Степаненко — советской и российской актрисе, юмористке, телеведущей.

* 70 лет исполняется Никасу Сафронову — российскому художнику.

* 68 лет исполняется Виктору Зинчуку — гитаристу-виртуозу, композитору, популяризатору инструментального рока в России.

* 60 лет исполняется Робин Райт — американской актрисе («Форрест Гамп», «Карточный домик»).

* 40 лет исполняется Игорю Акинфееву — легенде российского футбола и вратарю ЦСКА.

* 40 лет исполняется Наталье Ищенко — российской спортсменке (синхронное плавание), пятикратной олимпийской чемпионке.

* 34 года исполняется Сергею Устюгову — российскому лыжнику, олимпийскому чемпиону (2022) и двукратному чемпиону мира.