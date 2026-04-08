В Израиле сообщили о продолжении военных действий против Ирана

The Times of Israel: Израиль продолжает удары по Ирану, несмотря на перемирие
Военно-воздушные силы Израиля продолжают наносить удары по Ирану, несмотря на объявление Соединенных Штатов о прекращении огня. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«Иран продолжает обстреливать Израиль ракетами, что, по словам Белого дома, также является частью перемирия. Президент США [Дональд Трамп] объявляет «двустороннее прекращение огня», зависящее от открытия Ираном Ормузского пролива, хотя премьер-министр Пакистана [Шахбаз Шариф] утверждает, что оно «вступает в силу немедленно» и распространяется также на Ливан и другие страны», — говорится в публикации.

Вместе с тем журналисты обратили внимание, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) дважды сообщала ракетных залпах из Ирана «с тех пор, когда, как сообщалось, прекращение огня должно было вступить в силу». Кроме того, как отмечает издание, до сих пор нет признаков прекращения израильских операций против ливанского шиитского движения «Хезболла».

До этого Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Американский лидер согласился приостановить бомбардировки. По его словам, решение было принято по итогам разговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром.

Ранее в Белом доме сообщили, что Израиль присоединится к прекращению огня с Ираном.

 
