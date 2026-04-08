Два человека не выжили при обрушении в заброшенной штольне в российском регионе

МЧС: после обрушения в заброшенной штольне в Приамурье не выжили два человека
Два человека не выжили при обрушении заброшенной штольни (горной выработки с выходом на поверхность) в Амурской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Амурской области, передает ТАСС.

«В главное управление МЧС России по Амурской области поступило сообщение об обвале пород в неэксплуатируемой штольне в районе пгт Токур», — передает ведомство.

Согласно оперативной информации, изначально в штольне было три человека. При обрушении пород один из них выбрался из завала самостоятельно, двое других остались под обрушенными породами. К месту происшествия из Благовещенска отправилась оперативная группа спасателей. Всего на поиски прибыли 14 спасателей МЧС, которые добрались к месту ЧС на вертолете Ми-8 из Хабаровского края.

Отмечается, что двух, застрявших в штольне, спасти не удалось. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются следственными органами.

До этого в Ростовской области четыре человека пострадали при взрыве на шахте «Садкинская». Впоследствии пострадавшим оказали первую помощь и эвакуировали на поверхность.

Ранее в Красноярском крае шахтера засыпало горной породой во время бурения.

 
