Названа стоимость перелетов в Южную Корею в случае запуска прямых рейсов

Депутат Кривоносов: прямой перелет в Южную Корею будет стоить 70 тыс. рублей
Авиабилеты из России в Южную Корею в случае запуска прямых рейсов будут стоить около 70 тыс. рублей в среднем в одну сторону, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.

Прямые рейсы в Южную Корею запустят из России. Сейчас между авиакомпаниями идут переговоры, заявил президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо.

«Стоимость авиабилетов при запуске прямого сообщения между Россией и Южной Кореей будет зависеть сразу от нескольких факторов — прежде всего от маршрута, частоты рейсов, загрузки, цен на топливо и текущей международной обстановки. Если говорить о прогнозе, то на старте прямых рейсов можно ожидать следующую ценовую вилку: экономкласс в одну сторону — порядка 40–70 тыс. рублей, туда-обратно — в среднем 70–120 тыс. рублей при раннем бронировании,
в периоды высокого спроса или при ограниченном числе рейсов цена может быть выше», — отметил Кривоновосов.

По его словам, прямое авиасообщение само по себе — это фактор сдерживания цен. Сегодня из-за отсутствия прямых рейсов пассажиры вынуждены летать с пересадками, что увеличивает и стоимость, и время в пути, сказал депутат. По его мнению, запуск прямых рейсов позволит упростить логистику, сократить время перелета и сделать направление более доступным.

При этом на первоначальном этапе, как правило, тарифы могут оставаться на относительно высоком уровне — пока рынок не насытится предложением и не появится конкуренция между авиаперевозчиками, считает парламентарий.

В перспективе, при увеличении частоты полетов и устойчивом спросе, Кривоносов ожидает постепенной стабилизации и даже снижения цен. Это, в свою очередь, будет способствовать росту туристического обмена и деловых поездок между странами, заключил парламентарий.

Ранее россиян предупредили о подорожании авиабилетов.

 
Как пройти собеседование в 2026 году: инструкция с ответами на каверзные вопросы
