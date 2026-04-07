«Оставил после себя вселенную»: умер экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу

Бывший главный тренер петербургского «Зенита», донецкого «Шахтера», миланского «Интера» и сборной Румынии Мирча Луческу скончался в возрасте 80 лет.

«Трагическая новость. Мирча Луческу скончался 15 минут назад. Он оставил после себя целую вселенную. Да упокоит Бог его душу. Менее двух недель назад он, несмотря на болезнь, возглавлял сборную Румынии в матче плей-офф квалификации к чемпионату мира против Турции», — написал румынский журналист Эмануэль Рошу.

Специалисту стало плохо во время тренировки сборной Румынии 3 апреля. Он был госпитализирован и перенес острый инфаркт миокарда.

После этого Луческу готовили к выписке, но 5 апреля врачи обратили внимание на слишком низкое давление.

«Перед выпиской Мирча Луческу прошел стандартный набор анализов, как это делается с любым пациентом. Врачи заметили у него очень низкое давление и приняли решение провести ЭКГ. Тогда стало ясно, что развивается инфаркт. В этот момент вмешательство было немедленным, и хотя инфаркт произошел, пациента удалось стабилизировать», — сообщил для Golazo директор больницы Кэтэлин Кырстою.

Он отметил, что второго инфаркта не было. Именно поэтому было принято решение выпустить дополнительное заявление, чтобы прояснить: пациент в сознании, находится в стабильном состоянии.

Тем не менее состояние тренера оставалось критическим. После проведения комплексного компьютерно-томографического исследования были выявлены множественные признаки ишемических инсультов головного мозга, а также очаги тромбоэмболии легочной артерии , сообщает Бухарестская университетская больница.

Врачи рассматривали возможность поставить Луческу систему механической поддержки кровообращения, однако это было слишком рискованно, и они собирались обсудить это решение с семьей тренера.

При этом удалить патологический участок ткани было невозможно из-за серьезных проблем с сердцем.

В итоге спасти тренера не удалось.

Великая карьера

Последним местом работы Луческу была национальная сборная Румынии, с которой он занял третье место в своей отборочной группе, но благодаря выступлению в Лиге наций УЕФА пробился в стыковой турнир за право выступить на чемпионате мира — 2026 в США, Канаде и Мексике.

В полуфинале своего стыкового пути румыны попали на сборную Турции и не справились со считавшимся явным фаворитом соперником, уступив со счетом 0:1. Именно это поражение могло стать катализатором инфаркта, поскольку 80-летний специалист очень переживал поражение.

Как главный тренер сборной Румынии Луческу начинал свою тренерскую карьеру в 1981 году. После этого были «Динамо» и «Рапид» из Бухареста, итальянские «Пиза», «Брешиа», «Реджана» и «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», а также национальная сборная этой страны .

Также Луческу оставил заметный след в украинском и российском футболе, возглавляя донецкий «Шахтер», петербургский «Зенит» и киевское «Динамо».

За время игровой карьеры Луческу был шесть раз чемпионом Румынии в составе бухарестского «Динамо», которое потом привел к чемпионству как главный тренер. Сделал он чемпионом и «Рапид». С «Брешией» первенствовал в итальянской Серии Б, а вот с «Интером» успехов не снискал. Зато в Турции приводил к титулу национального чемпиона и «Галатасарай», и «Бешикташ».

Пожалуй, главной командой в карьере румынского специалиста как тренера стал «Шахтер». С ним он восемь раз выиграл чемпионат Украины, шесть раз побеждал в национальном Кубке и семь раз в Суперкубке страны.

Кроме того, Луческу привел «Шахтер» к победе в Кубке УЕФА (ныне Лига Европы).

Требл Луческу оформил с киевским «Динамо», взяв Суперкубок, Кубок и чемпионат Украины.

А вот с «Зенитом» румынский тренер отметился только выигранным Суперкубком и проигранным московскому «Спартаку» чемпионатом Российской премьер-лиги.