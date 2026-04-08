Врач предостерег от бесконтрольного употребления мелатонина

Врач Казаченко: при бесконтрольном приеме мелатонин может быть небезопасен
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Мелатонин не относится к препаратам с высоким риском тяжелых побочных эффектов, однако при бесконтрольном приеме он потенциально может быть небезопасен. Главная проблема заключается в отсутствии достаточных данных о последствиях длительного применения и высоких доз, рассказал «Газете.Ru» сомнолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Александр Казаченко.

«Бесконтрольным считается прием препарата без назначения врача, нарушение рекомендованных дозировок или превышение сроков применения. В России рекомендуемая дозировка мелатонина составляет от 0,1 до 3 мг, максимальная допустимая — 6 мг. В некоторых странах верхний предел достигает 10 мг. Тем не менее превышать рекомендованные дозы не следует: убедительной информации о безопасности длительного приема в высоких дозах на сегодняшний день недостаточно», — отметил врач.

Отдельная проблема — использование мелатонина без тщательного анализа причин бессонницы, в том числе когда препарат назначается формально, без уточнения природы нарушений сна.

«Убежденность в его универсальной эффективности может привести к кратковременному улучшению, после чего симптомы возвращаются. Длительный прием мелатонина показан редко — в основном пациентам с изначально сниженным уровнем гормона. Негативное влияние на эндокринную систему на данный момент не доказано, однако специалисты подчеркивают необходимость дальнейших исследований, особенно при длительном и неограниченном применении», — заметил врач.

Наиболее частые побочные эффекты — головная боль и дневная сонливость. Также могут возникнуть раздражительность, нервозность, беспокойство, кожный зуд, повышение давления и другие.

«Таким образом, мелатонин может быть полезен в определенных клинических ситуациях, однако не является универсальным средством от бессонницы и требует взвешенного подхода, соблюдения дозировок и понимания причин нарушения сна, потому что зачастую проблемы с бессонницей связаны с несоблюдением правил гигиены сна. И если их соблюдать, то мелатонин не понадобится», — заключил доктор.

