Стало известно, кто будет участвовать от США в переговорах с Ираном

CNN: Вэнс, Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах США и Ирана в Пакистане
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер, как ожидается, будут участвовать в мирных переговорах с Ираном, проведение которых планируется в Исламабаде. Об этом сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что переговоры США и Ирана в Исламабаде пройдут в присутствии представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. В программу зарубежной поездки Вэнса, который сейчас находится в Венгрии, может быть добавлен Исламабад, пишут журналисты.

До этого стало известно, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф пригласил делегации Ирана и США на переговоры в Исламабад 10 апреля.

8 апреля Иран объявил о победе над США после заявления американского президента Дональда Трампа о перемирии. По информации госоргана Исламской Республики, соглашение о двухнедельном перемирии с Соединенными Штатами предусматривает вывод американских войск со всех баз на Ближнем Востоке, отмену всех санкций, разморозку иранских активов за рубежом, а также выплату компенсации Ирану.

До этого президент Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Американский лидер согласился приостановить бомбардировки, а Иран — открыть на этот срок Ормузский пролив.

Ранее в Белом доме сообщили, что Израиль присоединится к прекращению огня с Ираном.

 
