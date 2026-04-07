«Бавария» обыграла «Реал» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла мадридский «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл Луис Диас. Он отличился на 42-й минуте. Гарри Кейн в самом начале второго тайма удвоил преимущество гостей. Килиан Мбаппе отыграл один мяч на 74-й минуте.

Ответная встреча состоится в Мюнхене 15 апреля.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

