Дачникам грозит уголовная ответственность за выращивание шалфея, мимозы и гавайских роз

Российские дачники могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей или стать фигурантами уголовного дела за выращивание на своих участках запрещенных растений. Об этом рассказала РИА Новости доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

«К запрещенным растениям относятся роза гавайская, кактус, содержащий мескалин, голубой лотос, мимоза хостилис, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, эфедра и другие растения. За незаконное выращивание таких растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнула Леонова.

До этого юрист Олеся Слезкина объяснила, что шалфей предсказателей не равен обычному лекарственному шалфею, так как он входит перечень растений, содержащих наркотические вещества. Кроме того, эксперт обратила внимание дачников, что мера ответственности за растение зависит от количества экземпляров. Так, если на участке будет обнаружено не более 10 кустов шалфея предсказателей, то дачника ждет административная ответственность в виде штрафа. В ином случае — ему вменяется статья 231 Уголовного кодекса РФ, наказание по которой предполагает 8 лет лишения свободы.

Ранее в России был подписан приказ о запрете американского клена.