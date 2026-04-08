Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Дачникам грозит уголовная ответственность за выращивание шалфея, мимозы и гавайских роз

Scott Zona/Flickr.com

Российские дачники могут быть оштрафованы на сумму до 300 тысяч рублей или стать фигурантами уголовного дела за выращивание на своих участках запрещенных растений. Об этом рассказала РИА Новости доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.

«К запрещенным растениям относятся роза гавайская, кактус, содержащий мескалин, голубой лотос, мимоза хостилис, ипомея трехцветная, шалфей предсказателей, эфедра и другие растения. За незаконное выращивание таких растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена уголовная ответственность», — подчеркнула Леонова.

До этого юрист Олеся Слезкина объяснила, что шалфей предсказателей не равен обычному лекарственному шалфею, так как он входит перечень растений, содержащих наркотические вещества. Кроме того, эксперт обратила внимание дачников, что мера ответственности за растение зависит от количества экземпляров. Так, если на участке будет обнаружено не более 10 кустов шалфея предсказателей, то дачника ждет административная ответственность в виде штрафа. В ином случае — ему вменяется статья 231 Уголовного кодекса РФ, наказание по которой предполагает 8 лет лишения свободы.

Ранее в России был подписан приказ о запрете американского клена.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!