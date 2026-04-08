Родители школьников смогут сдать пробный ЕГЭ

Родители школьников могут сдать пробный ЕГЭ, чтобы познакомиться с правилами экзамена, и объяснить детали его проведения детям. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора, передает ТАСС.

«Рособрнадзор задумал и реализует данную акцию, чтобы родители смогли сами принять участие в экзамене, избавиться от лишней тревоги перед экзаменами, познакомиться с правилами и процедурой ЕГЭ на собственном опыте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 апреля россияне смогут изучить полную процедуру проведения ЕГЭ, от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов. В этом году им будет предложено написать пробный экзамен по русскому языку, который дает представление об экзаменационных заданиях разных типов, подчеркнули в ведомстве.

В акции примет участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, который вместе с родителями выпускников московских школ напишет экзамен. Акция проводится по инициативе Рособрнадзора во всех регионах России уже в десятый раз.

До этого ученые рассказали, как психологически подготовить школьника к ЕГЭ. Чтобы выявить причину тревоги, эксперты рекомендуют выполнить пробное задание. Если после анализа ошибок ученик становится спокойнее, проблема, скорее всего, заключается в неопределенности. Если даже при правильных ответах уверенность у ученика не появляется, дело в чрезмерной тревожности. Если же ошибки повторяются, стоит обратить внимание на пробелы в знаниях.

Ранее стало известно, что пробный ЕГЭ можно будет сдать на «Госуслугах».

 
