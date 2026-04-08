Как передается предрасположенность к раку, рассказал врач

От родителей к детям могут передаваться специфические генетические мутации, которые в разы повышают вероятность развития злокачественной опухоли. Таким образом могут передаваться по наследству рак груди, желудка, кишечника, эндометрия и другие, рассказала «Газете.Ru» врач-онколог клиники «Будь Здоров» в Казани Алсу Мухаметдинова.

«По статистике, на долю «семейного рака» приходится от 5 до 10% всех случаев онкологических заболеваний. В каждой клетке нашего тела есть гены-онкосупрессоры. Их задача следить за тем, чтобы клетки делились правильно, и исправлять возникающие ошибки в ДНК. Если человек наследует поврежденную копию такого гена (мутацию), его защитный механизм изначально ослаблен. И он рождается с уже имеющейся мутацией. Следовательно, требуется меньше времени на появление раковой опухоли. И для запуска болезни требуется меньше случайных факторов, поэтому «наследственный» рак часто проявляется в молодом возрасте», — заметила доктор.

Самым известным примером является мутация в генах BRCA1 и BRCA2. В норме они защищают ткани груди и яичников. При наличии поломки риск развития рака молочной железы возрастает до 70–80%, а рака яичников до 40%.

«Другой важный пример — синдром Линча. Это генетическая особенность, которая резко повышает риск колоректального рака (кишечника), а также рака эндометрия и желудка. Люди с этим синдромом сталкиваются с болезнью в среднем в 45 лет, тогда как в популяции этот вид рака чаще встречается после 60. Сам синдром является предраковым заболеванием. А из него уже появляются раковые опухоли кишечника», — объяснила доктор.

Если у ваших близких родственников был выявлен рак до 45 лет или несколько близких родственников (мать, сестра, бабушка) страдали от одного и того же рака, стоит задуматься о генетическом тестировании.

«Обнаружение мутации — это не приговор, а руководство к действию. Современная медицина предлагает два пути. Усиленный скрининг: прохождение чекапов (МРТ, колоноскопия, УЗИ) гораздо чаще и с более раннего возраста, чем остальным людям. Это позволяет «поймать» болезнь на нулевой стадии, когда она полностью излечима. И профилактические меры: в некоторых случаях (как при синдроме Линча или мутации BRCA) возможны медикаментозная профилактика или превентивные операции», — заключила врач.

