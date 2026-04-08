В Иране назвали победой принятие США соглашения из 10 пунктов

IRIB: Иран победил США, вынудив их принять свое соглашение из 10 пунктов

Тегеран одержал победу над США, вынудив американского президента Дональда Трампа принять соглашение из 10 пунктов. Об этом заявил Высший совет национальной безопасности Ирана, его цитирует гостелерадиокомпания IRIB.

«Иран одержал великую победу и вынудил США принять свой план из 10 пунктов», — отмечается в заявлении.

До этого Трамп написал в соцсети Truth Social, что США получили от Ирана документ, состоящий из 10 пунктов. Он назвал его «рабочей основой для переговоров».

8 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Он согласился приостановить бомбардировки. Также глава Белого дома сообщил, что в рамках соглашения о прекращении огня Иран согласился разблокировать Ормузский пролив.

При этом Трамп заявил о выполнении всех целей военной операции против Ирана. В Белом доме отметили, что Израиль присоединится к прекращению огня.

По данным совета нацбезопасности Ирана, соглашение о двухнедельном перемирии с США предусматривает вывод американских войск со всех баз на Ближнем Востоке, отмену всех санкций, размораживание иранских активов за рубежом, а также выплату компенсации Ирану. При этом США признали право Ирана на обогащение урана.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана в нынешнее тяжелое время.

Ранее Иран отверг предложения США о 45-дневном прекращении огня и направил собственные требования из 10 пунктов.