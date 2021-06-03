Волгоградская прокуратура проверяет обстоятельства смерти школьницы в лагере

Прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту смерти 16-летней девочки в детском лагере. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Школьница скончалась в лагере «Орленок». На место происшествия выехал прокурор Красноармейского района Волгограда Игорь Русяев.

По итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в городской администрации рассказали, что старшеклассница находилась в комнате с подружками, в один момент она резко потеряла сознание и не очнулась. Следов насильственной смерти или признаков алкогольного и наркотического отравления специалисты не выявили. Никаких противопоказаний по нахождению девочки в лагере не было. Точная причина смерти устанавливается.