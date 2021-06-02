Американка стала донором почки для экс-жены своего супруга

Жительница американского штата Флорида Дебби Нил-Стрикленд стала донором почки для бывшей жены своего супруга через два дня после свадьбы, сообщает Associated Press.

Женщина познакомилась со своим будущим мужем Джимом Мертом десять лет назад, однако свадьбу они откладывали. При этом Нил-Стрикленд была знакома с бывшей женой своего избранника Майлен, с которой он развелся двадцать лет назад – за десять лет до знакомства с новой возлюбленной.

Майлен долго боролась с заболеванием почек, к моменту госпитализации в ноябре 2020 года ее почки функционировали только на 8%. Узнав, что бывшей супруге возлюбленного требуется трансплантация, Дебби вызвалась помочь.

Из-за нескольких месяцев проверок и задержек, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, операция по пересадке была назначена через два дня после свадьбы Дебби и Джима.

«Бог сказал мне: «Ты подходишь и ты должна это сделать», – прокомментировала свое решение Нил-Стрикленд.

Операция прошла успешно, в настоящее время обе женщины чувствуют себя хорошо и планируют большую семейную поездку на озеро лето этого года.