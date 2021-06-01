Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Калифорнии

Самолет департамента полиции Лос-Анджелеса совершил вынужденную посадку на загруженном шоссе в Калифорнии. Об этом сообщает NBC News.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как борт едет прямо по трассе в окружении автомобилей.

Отмечается, что при посадке не пострадали ни самолет, ни ехавшие по трассе водители. По данным издания, пока непонятно, почему пилот решил приземлиться прямо на шоссе.

Ранее сообщалось, что в Колорадо два самолета столкнулись при приземлении. Небольшой одномоторный «Циррус» от жесткого падения удержал только спасательный парашют, который успел выпустить пилот. Более крупный «Метролайнер» едва не разорвало надвое, но он все-таки смог приземлиться. Никто из пилотов не пострадал.

По данным местной противопожарной службы, один самолет после столкновения совершил жесткую посадку, другой благополучно приземлился в аэропорту Centennial в Денвере.