Дорожный знак спас пешеходов от вылетевшей на тротуар машины в Пушкине

В Пушкине произошло ДТП — легковой автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар, едва не задев стоящих возле остановки людей. Об этом сообщает Телеканал «360».

ДТП произошло на пересечении улицы Школьной и Октябрьского бульвара. На кадрах видеонаблюдения видно, как легковой автомобиль вылетел на тротуар, сбив дорожный знак. Затем машина снесла ограждение и остановилась только на газоне. На расстоянии нескольких метров находилась остановка общественного транспорта, где стояли люди — как раз перед ними и оказался сбитый дорожный знак.

Увидев автомобиль, пешеходы отбежали на проезжую часть, никто из них не пострадал.

После аварии из автомобиля на газон вышли несколько человек. Об их состоянии пока ничего не известно.

Ранее в Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием автобуса. Водитель транспортного средства не справился с управлением, наехал на фонарный столб и повис. Пострадали шесть человек.