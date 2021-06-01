Защита политолога-коммуниста Платошкина обжаловала приговор

Гагаринский суд Москвы принял апелляционные жалобы защиты на приговор политологу и лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину, который был приговорен к условному сроку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Апелляционные жалобы на приговор суда в отношении Платошкина поступили в суд», — сказал собеседник агентства.

В мае Гагаринский суд Москвы назначил пять лет условно и штраф в размере 700 тыс. руб. Платошкину по делу о склонении людей к массовым беспорядкам и распространении фейков. Согласно приговору, политолог публиковал видеозаписи на платформе YouTube, в которых озвучивал ложную информацию о виновности органов власти России в распространении коронавируса и неэффективности их мер по обеспечению безопасности россиян. Суд счел, что таким образом он разжигал протестные настроения, а также склонял граждан к массовым беспорядкам, «маскируя свои призывы под побуждения к мирным митингам».

В июне 2020 года в Следственном комитете России было возбуждено уголовное дело против Платошкина о склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков. После этого Басманный суд отправил его под домашний арест.