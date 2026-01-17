Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Общество

СК раскрыл детали покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА в Москве

Цветаев: грамоту со взрывчаткой для покушения на Филиппова отправили из Германии
Максим Блинов/РИА Новости

Грамоту со взрывчаткой для покушения на главу Всероссийского добровольческого проекта «Архангел» Михаила Филиппова прислали из Германии в Москву. Об этом в интервью РИА Новости сообщил и.о. руководителя второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Михаил Цветаев.

«В ходе расследования уголовного дела было установлено, что посылка с рамкой, в которой было заложено самодельное взрывное устройство, была отправлена из Германии в Москву», — заявил он.

В конце декабря 2024 года основатель центра компетенций «Крымский Беспилотник» и куратор всероссийского проекта «Архангел» Виталий Романов сообщил агентству о том, что в Москве попытались вручить Филиппову заминированную посылку. По его словам, теракт был предотвращен российскими спецслужбами 22 декабря 2024 года.

Проект «Архангел» — это всероссийский добровольческий инициативный проект, начатый в 2022 году, направленный на подготовку операторов БПЛА. В рамках проекта в различных регионах страны создаются центры по обучению пилотированию беспилотников и работе со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее 11 лет колонии получил участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27645553_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Как понять, что с вашей самооценкой что-то не так, и как ее починить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+