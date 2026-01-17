СК раскрыл детали покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА в Москве

Цветаев: грамоту со взрывчаткой для покушения на Филиппова отправили из Германии

Грамоту со взрывчаткой для покушения на главу Всероссийского добровольческого проекта «Архангел» Михаила Филиппова прислали из Германии в Москву. Об этом в интервью РИА Новости сообщил и.о. руководителя второго следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Михаил Цветаев.

«В ходе расследования уголовного дела было установлено, что посылка с рамкой, в которой было заложено самодельное взрывное устройство, была отправлена из Германии в Москву», — заявил он.

В конце декабря 2024 года основатель центра компетенций «Крымский Беспилотник» и куратор всероссийского проекта «Архангел» Виталий Романов сообщил агентству о том, что в Москве попытались вручить Филиппову заминированную посылку. По его словам, теракт был предотвращен российскими спецслужбами 22 декабря 2024 года.

Проект «Архангел» — это всероссийский добровольческий инициативный проект, начатый в 2022 году, направленный на подготовку операторов БПЛА. В рамках проекта в различных регионах страны создаются центры по обучению пилотированию беспилотников и работе со средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее 11 лет колонии получил участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА.