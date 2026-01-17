«Реал» одержал первую победу под руководством нового главного тренера

Мадридский «Реал» обыграл «Леванте» в матче чемпионата Испании.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет на 58-й минуте ударом с пенальти открыл Килиан Мбаппе. Через семь минут преимущество мадридцев удвоил Рауль Асенсио.

Эта победа стала первой для «Реала» под руководством Альваро Арбелоа.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» идет на втором месте, набрав 48 очков. «Леванте» располагается на 19-й строчке, набрав 14 очков. Лидирует в турнире каталонская «Барселона» (49).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

