В Шереметьево экстренно сел самолет

Пассажирский самолет А-321, который летел из Сочи, экстренно приземлился в московском аэропорту Шереметьево из-за запаха горелой проводки. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«В аэропорту Шереметьево выполнил аварийную посадку аэробус А-321 рейсом Сочи-Москва», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства случившегося уточняются. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Ранее в Индии пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку из-за оказавшейся на борту летучей мыши.

Компания Air India выполняла рейс по маршруту «Дели-Ньюарк». Пассажиры испугались, что мышь может быть переносчиком коронавируса и сообщили о ней капитану судна, тот принял решение экстренно посадить самолет в индийском аэропорту. На земле летучую мышь передали зоозащитникам, которые отпустили животное в дикую природу.