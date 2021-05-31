Детский омбудсмен предложила ввести пожизненный надзор за педофилами в России

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предлагает ввести пожизненный административный надзор за педофилами. Об этом говорится в докладе о деятельности детского омбудсмена в 2020 году, размещенном на официальном сайте уполномоченного.

«Внести изменения и дополнения в законодательство РФ, предусматривающие разработку новых механизмов в борьбе с преступлениями, совершаемыми в отношении несовершеннолетних, прежде всего их половой неприкосновенности, в том числе введение бессрочного («пожизненного») административного надзора за лицами, совершившими преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, страдающими «педофилией», — указано в документе.

Кроме того, омбудсмен призвала рекомендовать Федеральному Собранию России способствовать скорейшему принятию законопроектов, направленных на улучшение механизмов борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности детей.

Детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова призвала отменить в России мораторий на казнь для педофилов. Женщина на своей странице в соцсети сделала репост сообщения о поимке убийцы 12-летней Анастасии из Нижегородской области. Оказалось, что злоумышленник уже был ранее неоднократно судим за педофилию. В посте был призыв к введению смертной казни для педофилов.