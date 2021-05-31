Каждому второму задолжавшему по алиментам москвичу запрещен выезд из России

Почти каждому второму из 26 тысяч москвичей, которые являются злостными неплательщиками алиментов, запрещен выезд из России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов.

По данным столичного главка ФССП, на 1 мая на принудительном исполнении городских судебных приставов находилось более 26 тысяч исполнительных производств по алиментам. Сотрудники службы применяют в отношении неплательщиков весь комплекс мер принудительного исполнения. Особенно часто такой мерой оказывается ограничение в выезде за границу.

«На 1 мая 2021 года действовало почти 16 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд за границу, то есть каждому второму неплательщику запрещено покидать страну», — сказали в пресс-службе ведомства.

В ведомстве также сообщили, что в рамках свыше 6 тысяч производств эти граждане ограничены в специальных правах на управление транспортными средствами.