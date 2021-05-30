Ученые сравнили эффективность вакцин от COVID-19 для женщин и мужчин

Большинство американцев, заразившихся коронавирусом после вакцинации, являются женщинами, сообщает Business Insider со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Такие показатели согласуются с данными клинических исследований, которые выявили несколько меньшую эффективность вакцин от коронавируса для женщин, чем для мужчин.

Так, препарат компаний Pfizer и BioNTech показал эффективность 96,4% у мужчин и 93,7% у женщин. Вакцина компании Moderna также эффективнее для мужчин: 95,4% против 93,1% для женщин. Разработка компании Johnson % Johnson не стала исключением, она снизила риск развития COVID-19 от средней до тяжелой степени на 68,8% у мужчин и на 63,4% у женщин.

При этом эксперты отмечают, что более частое заражение женщин коронавирусом после вакцинации может объясняться тем, что среди привитых американцев женщин больше, чем мужчин. Кроме того, они чаще сдают тесты на COVID-19 и сообщают о своей болезни при появлении симптомов.

Ранее немецкие ученые установили проблему, из-за которой вакцины от коронавируса компаний AstraZeneca и Johnson&Johnson могут приводить к образованию тромбов.