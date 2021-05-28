Основательница BLM уходит с поста на фоне скандала с недвижимостью

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Основательница движения Black Lives Matter Патрисс Каллорс Основательница движения Black Lives Matter Патрисс Каллорс
Основательница движения Black Lives Matter Патрисс Каллорс
AP

Одна из основательниц движения Black Lives Matter, глава фонда защиты прав темнокожих Патрисс Хан-Каллорс уходит с должности исполнительного директора организации на фоне скандала с недвижимостью. Об этом сообщает New York Post.

По словам 37-летней Хан-Каллорс, она покидает пост, который занимала шесть лет, чтобы сконцентрироваться на продаже книг и выступлениях на телевидении.

«Я создала инфраструктуру и основу, необходимый фундамент, и теперь могу уйти. Такое ощущение, что время пришло», – рассказала соосновательница движения.

При этом ее решение об отставке было принято на фоне скандала из-за расточительного образа жизни Хан-Каллорс. Как обнаружили американские СМИ, активистка является владелицей многочисленных домов стоимостью в миллионы долларов. Подробности скандала – в материале «Газеты.Ru».