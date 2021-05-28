Основательница BLM уходит с поста на фоне скандала с недвижимостью

Одна из основательниц движения Black Lives Matter, глава фонда защиты прав темнокожих Патрисс Хан-Каллорс уходит с должности исполнительного директора организации на фоне скандала с недвижимостью. Об этом сообщает New York Post.

По словам 37-летней Хан-Каллорс, она покидает пост, который занимала шесть лет, чтобы сконцентрироваться на продаже книг и выступлениях на телевидении.

«Я создала инфраструктуру и основу, необходимый фундамент, и теперь могу уйти. Такое ощущение, что время пришло», – рассказала соосновательница движения.

При этом ее решение об отставке было принято на фоне скандала из-за расточительного образа жизни Хан-Каллорс. Как обнаружили американские СМИ, активистка является владелицей многочисленных домов стоимостью в миллионы долларов. Подробности скандала – в материале «Газеты.Ru».