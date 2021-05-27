В Генпрокуратуре сообщили, что число коррупционных преступлений в России выросло на 20%

Число коррупционных преступлений в России выросло более чем на 20%, а ущерб от них увеличился почти до 23 млрд руб. Речь идет о периоде с января по апрель 2021 года, сообщается в статистических материалах на официальном сайте Генпрокуратуры страны.

«Значительно больше выявлено преступлений коррупционной направленности (на 20,6% — до 14,9 тыс). Во многом это связано с активизацией работы по установлению фактов взяточничества, которые занимают около половины в структуре коррупционной преступности», — пояснили в генеральной прокуратуре России.

В организации добавили, что число выявленных случаев взяточничества в целом выросло на треть. Поясняется, что в каждом третьем случае размер взятки был больше 10 тыс руб.

Чаще всего коррупционные преступления совершались в Пермском и Ставропольском краях, а также в Республике Башкортостан. Там зарегистрировано 135, 113 и 101 правонарушение соответственно.

Ранее суд в Москве арестовал двух высокопоставленных офицеров Росгвардии.