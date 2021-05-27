ТАСС: правоохранители проводят обыски в доме мэра Оренбурга

Сотрудники полиции и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Оренбургской области проводят обыски в доме мэра Оренбурга Владимира Ильиных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Да, оперативные мероприятия проводятся у мэра города. Участвуют сотрудники полиции и ОЭБиПК», — уточнил собеседник агентства.

Других подробностей не приводится.

18 мая в администрации Оренбурга также прошли оперативные мероприятия, были опрошены сотрудники мэра, в частности, замглавы города по экономике и финансам Светлана Золотарева. Согласно информации пресс-службы оренбургской администрации, обыски прошли в управлении делами, управлении муниципальной службы и кадровой политики, финансовом управлении, управлении жилищно-коммунального хозяйства, а также в коммунальных муниципальных организациях «Биоз», «Комсервис», «Оренбургсервис». При этом претензии, требования или обвинения ни от кого получены не были.