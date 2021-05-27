Япония привлекла капитана российского «Амура» к расследованию столкновения в Охотском море

Капитана российского траулера «Амур» привлекли к разбирательствам по делу о столкновении судна с японской рыболовецкой шхуной, сообщили в генеральном консульстве России в Саппоро агентству ТАСС.

«Японская сторона в настоящее время проводит разбирательства, к ним привлекают капитана траулера «Амур». Ночует при этом он на судне. Его статус на данный момент не определен, уведомлений об аресте с японской стороны не поступало», – рассказали в дипломатическом представительстве.

По данным консульства, капитан участвует в процедурах добровольно. Кроме того, дипломаты заявили, что судно «Амур» в настоящее время находится в порту Момбэцу, однако его там не удерживают.

Как рассказали агентству РИА «Новости» в береговой охране Японии, подтверждений того, что траулер «Амур» отклонился от изначального маршрута, на данный момент нет.

26 мая японский рыболовецкий траулер «Хатикита Комару» столкнулся в Охотском море с торговым судном «Амур», шедшим под флагом России. Как сообщает японская телерадиокомпания NHK, в результате удара траулер перевернулся, а рыбаки оказались в воде. Три японца погибли.