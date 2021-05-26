Жильцы домов в России смогут потребовать компенсацию за вред от курящих соседей

Жители России, которые страдают от курящих соседей по дому, смогут потребовать возмещения морального вреда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

«В повседневной жизни граждан экологическое благополучие обеспечивается в том числе правом на защиту от воздействия табачного дыма, и Верховный суд разъяснил, что нарушение этого права в жилых помещениях (например, курящими соседями) влечет обязанность компенсировать моральный вред», — объяснил Лебедев.

По его словам, добиться социального благополучия россиян получится только при условиях благоприятной окружающей среды. Важно также соблюдение прав каждого человека, напомнил Лебедев во время Всемирной судейской конференции по вопросам окружающей среды.

Кроме того, благодаря бережному и ответственному использованию природных ресурсов обеспечивается духовное и экономическое развитие человека, обратил внимание глава Верховного суда.

В настоящий момент не приводятся подробности, связанные с возможностью получения россиянами компенсации из-за вреда, полученного от курящих соседей.

Ранее в Госдуме прокомментировали возможность запрета жидкостей для электронных сигарет.