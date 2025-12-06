ФСБ раскрыла архивы о преступлениях нацистов в Красноармейске в годы ВОВ

ФСБ опубликовала рассекреченные документы о преступлениях нацистских оккупантов в Красноармейске в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по ДНР.

В ведомстве уточнили, что экспертная комиссия раскрыла материалы 1944 года, где зафиксированы массовые расправы над мирными жителями и жестокое обращение с советскими военнопленными. По данным акта от 10 января 1944 года, в Красноармейске уничтожили 911 мирных жителей, а по всему району — 1161 человек.

Из документов следует, что при отступлении оккупационные власти через местных пособников подожгли камеры, где удерживались советские активисты. В огне не выжили 48 человек.

Также в акте указаны сведения о девяти лагерях для военнопленных и одном штрафном лагере, размещенном в здании школы №5. На этих территориях фиксировали потери в количестве 13 125 человек. Всего, согласно материалам, в Красноармейском районе ликвидировали 14 286 советских военнопленных.

Ранее ФСБ России рассекретила показания 18-летнего бандеровца Васюка о Волынской резне.