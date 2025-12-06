В подконтрольной ВСУ части Запорожской области произошли взрывы

Новые взрывы произошли в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«Запорожский район — взрывы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.

Также утром 6 декабря взрывы раздались в Винницкой области Украины на фоне воздушной тревоги.

Судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по промышленным и военным объектам Украины в пригороде Киева.

По его данным, в результате прилета ракет и беспилотников «Герань» взрывы раздались в городе Фастов, который находится в 48 км от украинской столицы. В этом населенном пункте находятся завод химического машиностроения, Машиностроительный завод ПАО «Факел» и Фастовский завод электротермического оборудования. Жители города пишут о проблемах с электричеством и сообщают о ярко-оранжевом зареве, которое видно за несколько километров.

Ранее работу системы «Солнцепек» в зоне СВО сняли на видео.