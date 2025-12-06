На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Польше задержали мужчину, чьи петарды заблокировали железную дорогу

В Польше мужчина петардами парализовал движение поездов в Познани
Shutterstock

В Польше местный житель взорвал петарды и на несколько часов парализовал движение поездов в Познани Великопольского воеводства. Об этом сообщил официальный представитель местной полиции Анджей Боровяк в соцсетях.

По данным полиции, правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который устроил серию взрывов на железнодорожных путях в районе улицы Балтийской. Из-за происшествия оказалось заблокировано движение на маршруте между Познанью и Венгровцем.

Боровяк уточнил, что действия задержанного подняли на ноги все службы, отвечающие за безопасность. Во время обыска в его квартире полицейские обнаружили и изъяли несколько сотен петард.

Задержанный злоумышленник сейчас находится под стражей. Представитель полиции отметил, что правоохранители оценивают его поступок с точки зрения возможной юридической ответственности.

До этого полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины.

