В Польше задержали мужчину, чьи петарды заблокировали железную дорогу

В Польше местный житель взорвал петарды и на несколько часов парализовал движение поездов в Познани Великопольского воеводства. Об этом сообщил официальный представитель местной полиции Анджей Боровяк в соцсетях.
По данным полиции, правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который устроил серию взрывов на железнодорожных путях в районе улицы Балтийской. Из-за происшествия оказалось заблокировано движение на маршруте между Познанью и Венгровцем.
Боровяк уточнил, что действия задержанного подняли на ноги все службы, отвечающие за безопасность. Во время обыска в его квартире полицейские обнаружили и изъяли несколько сотен петард.
Задержанный злоумышленник сейчас находится под стражей. Представитель полиции отметил, что правоохранители оценивают его поступок с точки зрения возможной юридической ответственности.
До этого полиция Мазовецкого воеводства Польши сообщила об обнаружении повреждения на железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину.
Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины.