На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские «Герани» ударили по украинскому погранотряду в Сумской области

РИА: в Сумской области ВС РФ уничтожили пункт управления погранотряда Украины
true
true
true
close
Shutterstock

Российские военные уничтожили Пункт управления 15-го пограничного отряда Украины в Сумской области (граничит с Курской областью РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что для ударов в районе Кияницы Вооруженные силы России использовали беспилотники «Герань».

Как рассказали в силовых структурах, ресурсы Украины подтверждают потери в живой силе, в том числе среди командиров.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили боевую группу спецроты 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины при попытке контратаки у Алексеевки в Сумской области.

3 декабря источник в российских силовых структурах сообщил о прибытии сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на позиции ВСУ в Сумской области. Особо тщательно проверяли руководство 225-го отдельного штурмового полка, который в том числе участвовал во вторжении в Курскую область.

Ранее ВСУ перебросили в Сумскую область расчеты БПЛА «Украинского легиона».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами