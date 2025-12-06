Российские «Герани» ударили по украинскому погранотряду в Сумской области

Российские военные уничтожили Пункт управления 15-го пограничного отряда Украины в Сумской области (граничит с Курской областью РФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что для ударов в районе Кияницы Вооруженные силы России использовали беспилотники «Герань».

Как рассказали в силовых структурах, ресурсы Украины подтверждают потери в живой силе, в том числе среди командиров.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили боевую группу спецроты 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины при попытке контратаки у Алексеевки в Сумской области.

3 декабря источник в российских силовых структурах сообщил о прибытии сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) на позиции ВСУ в Сумской области. Особо тщательно проверяли руководство 225-го отдельного штурмового полка, который в том числе участвовал во вторжении в Курскую область.

Ранее ВСУ перебросили в Сумскую область расчеты БПЛА «Украинского легиона».