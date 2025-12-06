Роднина о смене гражданства российской теннисисткой: повела себя как рыба

Роднина о теннисистке Потаповой: повела себя как рыба, которая ищет, где чище

Советская фигуристка Ирина Роднина высказалась о решении теннисистки Анастасии Потаповой сменить спортивное гражданство на австрийское, сравнив спортсменку с рыбой, передает «Матч ТВ».

«Конечно, нехорошо говорить, что ты приобрела новую родину. С ней в России работали люди, дали ей здесь хороший старт. А это ее высказывание говорит о ее человеческих качествах. Она повела себя как рыба, которая ищет там, где чище», — сказала Роднина.

4 декабря Потапова заявила, что со следующего сезона будет выступать за Австрию, и отметила, что чувствует себя там, как дома.

24-летняя Потапова занимает 59-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка завоевала три чемпионских титула в одиночном разряде. Пиком ее достижений в рейтинге стало 21-е место в июне 2023 года. После смены спортивного гражданства она станет первой ракеткой страны, обойдя Юлию Грабер, которая занимает 94-ю позицию в мире.

Ранее в Госдуме не посчитали предательством переход теннисистки России под флаг Австрии.