Легенда «Зенита» предсказал точный счет матча «Краснодар» — ЦСКА

Бывший футболист сборной России и петербуржского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что «Краснодар» обыграет московский ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Считаю, что «Краснодар» победит 3:1», — сказал Радимов.

Матч «Краснодар» — ЦСКА в 18-м туре РПЛ состоится 7 декабря в 19:00 по московскому времени на стадионе «Озон Арена» в Краснодаре. Это последний тур перед зимней паузой.

В чемпионате России сыграно 17 туров. В турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», подопечные Мурада Мусаева набрали 37 очков. На балл меньше имеют петербургский «Зенит», идущий вторым, и расположившийся на третьей позиции ЦСКА. Столичный «Локомотив», набравший 26 баллов, идет четвертым.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее российский тренер заявил, что ЦСКА может повалить «Краснодар» набекрень.