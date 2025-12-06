На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о планах Вашингтона сменить Зеленского

Аналитик Риттер заявил, что США действительно хотят избавиться от Зеленского
Louisa Gouliamaki/Reuters

США планируют избавиться от президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал американский военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер на YouTube.

Эксперт назвал Украину самым коррумпированным местом на Земле. По его словам, США «только что расправились» с бывшим главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и теперь собираются свергнуть Верховную раду, разрушить эту структуру.

«И это создает новую реальность. И в конце концов, мы собираемся убрать Зеленского, как только Зеленский подпишет соглашение о прекращении войны на наших условиях», — заявил Риттер.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ранее депутат Рады заявил, что Ермак консультировался в США о том, как стать президентом Украины.

