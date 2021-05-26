Названа причина столкновения российского и японского судов

Российское торговое судно «Амур» и японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» столкнулись, вероятно, из-за сильного тумана. Об этом рассказал генеральный консул в Саппоро Сергей Марин, пишет РИА «Новости».

«Столкновение произошло примерно на линии соприкосновения в условиях сильного тумана. Они могли не заметить маленькую рыболовецкую шхуну», — сказал Марин.

Генеральный консул уточнил, что в то же время шхуна и не должна была там находиться. Подчеркивается, что капитан действовал в соответствии с инструкцией: судно было остановлено, спасательная операция проведена. Трех человек, которые, вероятно из-за переохлаждения были без сознания, подняли из воды. Тем не менее, они скончались. Со стороны России никто не пострадал.

Марин добавил, что в настоящий момент «Амур» самостоятельно следует в Момбецу.

662-тонное российское торговое судно «Амур» и 9,7-тонное японское рыболовецкое судно «Дай-хати Хокко-мару» столкнулись около 6.00 (0.00 мск). Это произошло в 23 км от берега, к северо-востоку от порта Момбецу острова Хоккайдо. Японское судно перевернулось.

Три японских рыбака, пострадавшие в результате столкновения японского и российского рыболовных судов в Охотском море, скончались, сообщает агентство Kyodo. Одного человека удалось спасти.

Экипаж японского судна состоял из 5 человек. Еще один член японского экипажа из пяти человек получил травму руки.

Инцидент расследует японская береговая охрана.