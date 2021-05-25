Люблинско-Дмитровскую линию московского метро продлят до станции «Физтех»

«Салатовую» ветку московского метро продлят до станции «Физтех» в 2023 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в эфире телеканала «Москва 24».

По его словам, на новом участке метро также откроются станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово».

«Физтех» — строящаяся в районе СВАО станция Московского метрополитена, будущая северная конечная Люблинско-Дмитровской линии. Станет самой северной станцией Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен в честь своего 86-летия запустил парад поездов разных поколений на Кольцевой линии.

Также заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что способ оплаты проезда с помощью лица (Face Pay) планируется запустить на всех станциях столичного метрополитена до конца 2021 года.

Отмечается, что тестирование системы Face Pay проходит уже несколько месяцев на нескольких станциях московского метро. По его словам, на сегодняшний день в нем участвуют сотрудники и партнеры сервиса, ставшие участниками тестовых фокус-групп. Ликсутов добавил, что Face Pay станет удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным.