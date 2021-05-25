На вице-губернатора Владимирской области завели уголовное дело

Заместитель губернатора Владимирской области Роман Годунин подозревается в подстрекательстве к созданию картеля на торгах по государственному контракту на 2 млрд рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, Годунин «путем угроз и уговоров» убедил руководство государственного предприятия и фирмы-конкурента, участвующих в тендере на строительство дороги, не снижать максимальную стоимость контракта.

В результате аукцион не состоялся, победителем признали государственное предприятие ГУП «ДСУ-3», фирма-конкурент получила половину объема работ по договору субподряда.

Следственный комитет возбудил дело по статье о подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции путем заключения между конкурентами соглашения (картеля), повлекшем извлечение дохода в особо крупном размере. Кроме того, следователи продолжают расследование дела об ограничении конкуренции в отношении генерального директора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина.

Ранее в аэропорту Шереметьево был задержан бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин, подозреваемый в даче взятки.