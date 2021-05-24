Посадка на рейс Lufthansa из Минска остановлена из-за сообщения о теракте

Посадка на самолет немецкой компании Lufthansa, который должен был пролететь по рейсу Минск-Франкфурт, остановлена из-за сообщения о возможном теракте. Об этом сообщила пресс-служба Национального аэропорта Минска в Telegram.

«На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт», — говорится в заявлении.

В настоящий момент производится повторный досмотр самолета и багажа. В пресс-службе принесли извинения за задержу рейса.

Ранее Евросоюз вызвал посла Белоруссии Александра Михневича после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, на борту которого был основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

23 мая основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами после экстренной посадки самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.

После инцидента ЕС рассматривает введение запрета своим самолетам заходить в воздушное пространство Белоруссии. Прекратить полеты над Белоруссией решила латвийская авиакомпания AirBaltic.