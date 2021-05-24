WSJ: ученые в Ухане тяжело болели до первых сообщений о коронавирусе

Трое сотрудников Института вирусологии Уханя тяжело заболели в ноябре 2019 года, до появления первых сообщений о коронавирусе нового типа. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на отчет американской разведки и информированные источники в числе бывших и действующих официальных лиц США.

По данным спецслужб, ученые были вынуждены обратиться за помощью в больницу.

«Информация, которую мы получали из различных источников, была превосходного качества. Она была очень точной. Единственное, что не сообщалось, так это причина, по которой они заболели», – прокомментировал данные один из источников.

При этом источники разошлись в оценке надежности информации. Так, другой собеседник издания рассказал, что сведения были получены от международных партнерах и все еще нуждаются в подтверждении.

Как отмечает WSJ, отчет разведки делает более весомыми призывы Вашингтона к дальнейшему расследованию версии о возможной утечки коронавируса из китайской лаборатории.

Ранее Всемирная организация здравоохранения опубликовала итоги первой поездки экспертов в китайский Ухань, откуда, предположительно, начал свое распространение коронавирус. Специалисты пришли к выводу, что лабораторная версия происхождения инфекции крайне маловероятна и не нуждается в дальнейших исследованиях.