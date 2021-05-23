Медведев объяснил свое заявление об обязательной вакцинации

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил свои заявления о том, что в государственных интересах допустима принудительная вакцинация населения. Об этом он написал в Facebook.

Политик призвал быть внимательными при комментариях. По его словам, он сказал три вещи. Во-первых, в России вакцинация добровольная. Во-вторых, «в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации)», В-третьих, для этого власти должны издать отдельное законодательное постановление.

В то же Медведев обратился к истории и напомнил, что в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной, что позволяло быстро останавливать распространение опасных болезней. Тем не менее, с тех пор изменились подходы, в том числе правовые, к вакцинации.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что иногда вакцинация может быть обязательной в государственных интересах.

После этого депутат Государственной думы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как может быть реализована обязательная вакцинация в государстве.