Россиянам рассказали, как поехать в санаторий бесплатно

Доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, каким образом можно получить бесплатную путевку в санаторий.

По его словам, попасть в санаторий бесплатно можно, если человек принадлежит к льготной категории, имеет инвалидность или заболевание, наличие которого требует соответствующего лечения и реабилитации, а также по медицинским показаниям.

Эксперт уточнил, что россияне могут получить путевку в санаторий по полису ОМС «при определенном терпении и наличии медицинских показаний». Для этого нужно прийти на прием к участковому терапевту, который при наличии показаний может дать направление на соответствующую врачебную комиссию.

«Надо сказать, что перечень заболеваний довольно широкий и даже при головных болях и нарушениях сна можно говорить о необходимости санаторно-курортного лечения. Что уж говорить о тяжелых недугах и перенесенных операциях», — сказал Соловьев «Российской газете».

Для врачебной комиссии необходимо будет собрать пакет документов и сдавать анализы. После этого, в течение 20 дней, комиссия обязана принять решение о выдаче или невыдаче путевки. При положительном решении гражданин получит направление, по которому оформит путевку в санаторий, обслуживающий по ОМС и в порядке очереди.

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